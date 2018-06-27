شركة الطائرات الروسية تتخلى عن إنتاج بديل لطائرة "روسلان"

أكد التقرير السنوي الصادر عن شركة الطائرات الروسية الموحدة أن الشركة لا تنوي تصميم طائرة نقل فائقة الثقل، لتحل مكان طائرة "روسلان".

في المقابل، ووفقا للتقرير السنوي، فإن الشركة تعتزم البدء في تصميم طائرة النقل "إيل-276"، والتي من شأنها أن تستبدل طائرة النقل المتوسطة "آن-12" بحمولة 20 طنا.

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وكان قائد طيران النقل العسكري الروسي، فلاديمير بينيديكتوف قد صرّح في وقت سابق، بأن قيادة قواته تدرس مسألة استئناف إنتاج طائرات النقل فائقة الثقل "آن-124" (روسلان).

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وتنوي شركة الطائرات الموحدة الروسية إنتاج نحو 600 طائرة للنقل العسكري بمختلف الأنواع حتى عام 2035. ويتوقع حسب التقرير السنوي للشركة أن يزداد، بعد عام 2020، حجم إنتاج طائرات النقل العسكري في روسيا وتسليمها إلى القوات الجوية الفضائية الروسية.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف