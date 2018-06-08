طائرة النقل المتوسطة "إل-276" تخضع للاختبار الحكومي

تشير التقديرات إلى أن طائرة النقل العسكري المتوسطة الواعدة "إل-276" ستخضع لاختبار حكومي، تحصل في أعقابه على ترخيص باستخدامها لأغراض عسكرية ومدنية على حد سواء.

وقال المكتب الصحفي لقسم طائرات النقل في شركة الطائرات الموحدة الروسية إن هذا الأمر سيسمح بتقليص فترة دخول الطائرة في خدمة القوات الفضائية والجوية الروسية، وقطاع الطيران المدني الروسي.

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ويرى الخبراء أن طائرة "إل-276" ستتولى مستقبلا حصة 80% من عمليات النقل كلها في الجيش الروسي. وستستخدم الطائرة لإنزال المظليين وتزويد وحدات الجيش بالأسلحة والذخائر ونقل الحمولة إلى ما وراء خط الاشتباك، ونقل الأفراد وإخلاء المرضى والجرحى والمشاركة في عمليات حفظ السلام وغيرها.

وستساعد قدرة الطائرة على الهبوط في المطارات الترابية في استخدامها لتنفيذ المهام المذكورة بما في ذلك في منطقة القطب الشمالي.

وتزود الطائرة بمحركين وطاقمها يتكون من 3 أفراد. تبلغ حمولتها 20 طنا، طولها 37.7 متر، باع جناحيها 32.25 متر، ارتفاعها 12.51 متر، الوزن الأقصى عند إقلاعها 68 طنا، سعة خزانات الوقود الداخلية 2.5 طن.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف