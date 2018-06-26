حمام المدينة يتجسس على الصينيين

بدأ الخبراء الصينيون بتجارب ميدانية على درونات مزودة بكاميرات مراقبة مدمجة على هيئة حمام، من المفترض أن تقوم مستقبلا بمهمة الحفاظ على النظام في المدن الصينية.

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وقال أستاذ جامعة نورث وست للتكنولوجيا، شيان سونغ بيفنغ، إن "يسمى برنامج مراقبة المواطنين من السماء عبر الدرونات بـ (Dove) "الحمام" ويشمل خمس مقاطعات صينية على الأقل".

وأضاف بيفنغ أنه من الصعب جدا تمييز الدرونات عن الحمام العادي، إذ يتم تغطيتها بغطاء جلدي خاص وأجنحة تحاكي حركة طيران الحمام الحقيقي.

وتم تجهيز درون "الحمام" بنظام مراقبة بالفيديو وببطارية تكفي لرحلة طويلة، ونظام تحديد الموقع (نظام ملاحة) وأجهزة استشعار مختلفة.

ووفقا للخبراء، يمكن استخدام درون "الحمام" كمركز مراقبة متنقل حيث لن يشعر المراقب بوجوده أبدا.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو