سنغافورة تطور درونات خاصة لمحاربة الإرهابيين

بدأت شركة "ST Kinetics" السنغافورية، المتخصصة بتطوير الأسلحة، العمل على تصنيع درونات خاصة لمساعدة رجال الأمن والشرطة في البلاد على محاربة الإرهابيين.

وذكر موقع "Jane's" أن "الشركة تطوّر هذا النوع من الدرونات الضاربة بناء على طلب من حكومة سنغافورة، وقد بدأت بالفعل بإنتاج درونات مروحية مزودة بأسلحة نارية صغيرة".

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وتنوي الشركة إطلاق اسم "Stinger" على أول دفعة من هذه الدرونات، وستكون قادرة على التحليق لمدة نصف ساعة بكامل تجهيزاتها، وستزود بكاميرات حرارية خاصة وكاميرات فيديو عالية الدقة، بالإضافة لأسلحة نارية قادرة على إطلاق 100 رصاصة من عيار 5.56 ملم.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر