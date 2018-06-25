تصميم أسرع طابعة حيوية نتيجة تجارب الفضاء الروسية

ساعدت تجارب أجراها رواد الفضاء الروس، على متن المحطة الفضائية الدولية، على تصنيع طابعة ثلاثية الأبعاد، قادرة على طباعة قطع من الجلد وغيره من الأنسجة.

وجرت في القسم الروسي للمحطة الفضائية الدولية سلسلة من التجارب الفريدة على طابعة "كريستال كولون"، في أعوام 2010-2017. ووضع داخل الطابعة جهاز كهرومغناطيسي يولد حقلا مغناطيسيا غير متجانس، بحيث يمكن أن تتشكل تركيبات من جسيمات تتمغنط في اتجاه معاكس لاتجاه الحقل.

إقرأ المزيد

وقال الباحث في معهد الحرارة العالية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ميخائيل فاسيليف، إن تلك التجارب أسفرت عن نتائج غير متوقعة، ساعدت العلماء في المعهد الروسي لفيزياء الإنسان ومعهد موسكو للطاقة وعدد من المعاهد والجامعات الأمريكية والأوروبية، واستفاد منها العلماء بغية تصميم جهاز يرتبط أكثر بعلم الأحياء (الطابعة الحيوية ثلاثية الأبعاد).

وأشار فاسيليف إلى أن العلماء الروس استخدموا الطابعة لتجميع تراكيب معقدة من كرات صغيرة متألفة من خلايا غضروف نعجة، وذلك من أجل اختبار قدرات الطابعة.

وتعاني الطابعات الحيوية ثلاثية الأبعاد حاليا من سلبيات عدة، إلا أن الطابعة الروسية خالية منها، وتزيد سرعة عملها أضعافا عن مثيلاتها الغربية، كما أنها ليست بحاجة إلى مواد سامة تستخدمها تلك الطابعات.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف