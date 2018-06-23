بالفيديو.. وزارة الدفاع الروسية تتسلم مركز قيادة طائر

استقبل أحد مطارات وزارة الدفاع الروسية طائرة "تو-214 بي أو- بوس" بصفتها مركزا طائرا للقوات الجوية.

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وقال ناطق باسم شركة "توبوليف" المصنعة للطائرة إن شركته سلمت طائرة "تو-214 بي أو-سبوس" لتستخدم كطائرة خاصة في القوات الجوية والفضائية الروسية، وذلك بناء على اتفاقية موقعة بين وزارة الدفاع وفرع الشركة في مدينة قازان الروسية. وقضت الاتفاقية بأن تكون مكونات الطائرة كلها روسية الصنع.

جدير بالذكر أن "تو-214" هي طائرة ضيقة الهيكل بعيدة المدى مزودة بمحركين، وتسلمت وزارة الدفاع أول نسخة منها، في 26 مارس الماضي.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف