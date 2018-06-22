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مدرعات "ترميناتور" تتزود بقذائف ذكية

العلوم والتكنولوجيا

مدرعات
Sputnik
عربة دعم الدبابات "ترميناتور"
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كشف ناطق باسم شركة "تيخماش" الروسية عن إمكانية تزويد عربات دعم الدبابات "ترميناتور" بقذائف ذكية عيار 30 ملم يمكن تفجيرها في الجو عن بعد.

وأكد الناطق في حديثه لوكالة "تاس" الروسية، يوم الأربعاء 20 يونيو، أن الذخائر تمر حاليا في مرحلة اختباراتها الأخيرة.

وأوضح الناطق أن الذخائر من عيار 30 ملم، ويمكن أن تستخدِم رؤوسا حربية عادية تنفجر عند اصطدامها بالحواجز، أو أخرى ذكية يتم التحكم بها.

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يذكر أن النظير الأجنبي لهذه القذائف تنتجه شركة "Oerlikon" السويسرية بعياري 30 و35 ملم. ويقوم تصميمها على تشغيل عبوة ناسفة صغيرة، تقذف برأس حربي بعد مرور فترة زمنية مبرمجة من قبل نظام خاص بإدارة النيران.

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت رسميا، في أبريل الماضي، عن دخول عربات دعم الدبابات من طراز "ترميناتور" في الخدمة بوحدات الجيش الروسي.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف

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