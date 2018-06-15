وسائل إعلام تصف "ترميناتور" الروسي بأنه تهديد لأخطر الأسلحة الأمريكية

قالت وسائل إعلام أمريكية إن عربة "ترميناتور – 3" التي طورتها روسيا قد تشكل تهديدا لطائرات "الدرون" الأمريكية التي توصف بأنها "أكثر أسلحة الولايات المتحدة فتكا".

ورأت مجلة "المصلحة القومية" الأمريكية أن الجيل الثالث من العربات القتالية المخصصة لدعم كتائب الدبابات، قادرة على ضرب جميع الأهداف، وإسقاطها من الجو وتدميرها على البر، فضلا عن قوات العدو البشرية والآلية.

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ولفتت المجلة الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية إلى أن النسخة الجديدة من عربات "بي إن بي تي – 72" الروسية ستزود بذخائر "أرض – جو" تتميز بقدرتها على تغيير مسار طيرانها، وإمكانية تفجيرها في ذات الوقت، ما سيتيح لـ"ترميناتور – 3" إسقاط الطائرات من دون طيار.

وفي نفس الوقت، يتساءل التقرير في حيرة، أين تحديدا سيتم تثبيت المنصة المضادة لطائرات الدرون، في جسم عربة الترميناتور، بخاصة أن هذه العربة مجهزة بتسعة أنظمة تسلح، من بينها قاذفات قنابل يدوية، ورشاشات ومدافع وأسلحة مضادة للدبابات وأخرى مضادة للسفن.

وقال المجلة في هذا السياق: "أين سيوضع هذا السلاح إذا كان يوجد في العربة تسعة أنظمة تسلح مختلفة؟ أين سيثبت الرادار؟ وإذا لن يكون هناك رادار، فسيكون في مقدور ترميناتور التصدي فقط لطائرات من دون طيار(الدرون) على مدى البصر" فقط.

ويؤكد التقرير أن "الترميناتور" الروسي الجديد سيكون عربة مدرعة بشكل جيد، وستكون فعالة في مواجهة المشاة والأسلحة خفيفة التصفيح.

المصدر: إزفيستيا

محمد الطاهر