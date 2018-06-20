العثور على آثار حضارة موغلة في القدم جنوب إيران

اكتشف علماء الآثار قطعا أثرية تدل على حضارة قديمة تعود لـ 7 آلاف سنة في محافظة بوشهر جنوب إيران.

وأعلنت وكالة تسنيم للأنباء أن السكان المحليين عثروا على العديد من القطع الأثرية القديمة، في الرمال بالقرب من بلدة ديلم الساحلية، وأبلغوا عن ذلك دائرة التراث الثقافي، التي أرسلت خبرائها إلى المنطقة.

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وأضافت الوكالة أن المكان الذي عثر فيه على الآثار يعرف بتل تهماجي، ويقع على بعد 3 كيلومترات إلى الغرب من قرية عامري ببلدة ديلم.

ويتكون الموقع الأثري الثقافي من عدة تلال، يصل ارتفاعها إلى ستة أمتار، ويقع في سهل واسع ومسطح، كما عثر على أوان خزفية متنوعة بلون البيج مع نقوش وزخارف ملونة بالبني والأخضر الغامق والأسود، وعثر أيضا على مقاعد حجرية وأدوات متنوعة وبقايا عظام بشرية.

يذكر أن هذه المحافظة الإيرانية الجنوبية شهدت العام المنصرم الكشف عن قطع أثرية خزفية تعود لحضارة ازدهرت في الألفين الخامس والرابع قبل الميلاد.

المصدر: تاس

خالد ظليطو