سلاح الجو الروسي يتسلم 4 مقاتلات "ياك-130"

أقلعت 4 طائرات للقتال والتدريب من طراز "ياك-130" من مطار مصنعها في مدينة إركوتسك متوجهة إلى أحد مطارات الجيش الروسي.

وقال موقع "bmpd" العسكري إن عملية تسليم الطائرات للجيش توقفت، في يوليو عام 2017، لتستأنف في يونيو الجاري، وذلك لإدخال تعديلات في تصميم المقاتلات.

وأشار الموقع إلى أن وزارة الدفاع وقعت العام الماضي مع مصنع إركوتسك للطائرات اتفاقية إنتاج 30 طائرة "ياك-130" للقتال والتدريب. وقد أتم المصنع العام الماضي إنتاج 8 طائرات من هذا النوع. أما بقية الطائرات فيجب أن تسلم للجيش نهاية العام الجاري.

وبلغ العدد الإجمالي لطائرات "ياك-130" التي تسلمتها القوات الجوية الفضائية إلى الآن، من مصنعي "إركوتسك" و"نيجني نوفغورود"، 103 طائرات.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف