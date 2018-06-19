 
مباشر

روسيا تصمم كاسحة ألغام جديدة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تصمم كاسحة ألغام جديدة
RIA Vitaly Ankov
عربة كسح ألغام
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kdxv

نشر موقع المشتريات الحكومي شروط مناقصة طرحتها وزارة الدفاع الروسية لتصميم عربة جديدة لكسح الألغام عن بعد.

واشترطت وزارة الدفاع إنفاق مبلغ لا يتعدى 75.4 مليون روبل (1.2 مليون دولار) لتصميم عربة "أو آر-15" (ميتيور)، مشيرة إلى أن العمل المطلوب يجب أن ينفذ، بحلول 10 نوفمبر المقبل.

إقرأ المزيد
منظومة زرع الألغام عن بعد روسيا تنتج منظومة لزراعة حقول الألغام عن بعد

ويمتلك الجيش الروسي حاليا عربة كسح الألغام عن بعد "أو آر-77" (ميتيوريت) المعروفة أيضا بـ "زميه غورينيش" (التنين). وهي مخصصة لعمل ثغرات في حقول الألغام. وكانت قد استخدمت تلك العربة في سوريا إلى جانب روبوت كسح الألغام "أوران-6".

وحصلت وكالة "إنترفاكس" على معلومات تفيد بأن معهد "بالاشيخا" للبحوث العلمية في ضواحي موسكو تولى تصميم العربة الجديدة. وقال مدير المعهد إن علماءه يعملون على تصميم عبوة ناسفة مربوطة بالحبل، يزيد طولها عن تلك التي تستخدمها عربة "أو آر-77".

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تعرف على المحظورات في المونديال