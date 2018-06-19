روسيا تصمم كاسحة ألغام جديدة

نشر موقع المشتريات الحكومي شروط مناقصة طرحتها وزارة الدفاع الروسية لتصميم عربة جديدة لكسح الألغام عن بعد.

واشترطت وزارة الدفاع إنفاق مبلغ لا يتعدى 75.4 مليون روبل (1.2 مليون دولار) لتصميم عربة "أو آر-15" (ميتيور)، مشيرة إلى أن العمل المطلوب يجب أن ينفذ، بحلول 10 نوفمبر المقبل.

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ويمتلك الجيش الروسي حاليا عربة كسح الألغام عن بعد "أو آر-77" (ميتيوريت) المعروفة أيضا بـ "زميه غورينيش" (التنين). وهي مخصصة لعمل ثغرات في حقول الألغام. وكانت قد استخدمت تلك العربة في سوريا إلى جانب روبوت كسح الألغام "أوران-6".

وحصلت وكالة "إنترفاكس" على معلومات تفيد بأن معهد "بالاشيخا" للبحوث العلمية في ضواحي موسكو تولى تصميم العربة الجديدة. وقال مدير المعهد إن علماءه يعملون على تصميم عبوة ناسفة مربوطة بالحبل، يزيد طولها عن تلك التي تستخدمها عربة "أو آر-77".

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف