الجيش الروسي يعلن عن مسابقة لتصميم أسلحة من نوع خاص

أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، بالتعاون مع مؤسسة البحوث الواعدة الروسية، عن مسابقة لتصميم أسلحة تواكب التحديات المستقبلية.

وتقضي شروط المسابقة بإعداد تصاميم وبحوث علمية في مجالات: الوسائل والتكنولوجيا المستقبلية المقاومة للسلاح فرط الصوتي، تكنولوجيا مكافحة الروبوتات، تطوير السلاح فائق الدقة باعتباره وسيلة فعالة للدرع غير النووية، دراسة التحديات والمخاطر على الأمن القومي في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الجاري.

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ويمكن أن يشارك في المسابقة علماء ومهندسو مؤسسات البحوث العلمية والتصاميم التابعة لوزارة الدفاع الروسية، وموظفو السرايا العلمية في الجيش، وطلاب الجامعات والمعاهد الذين يتلقون دورات عسكرية.

وستعلن نتائج المسابقة في ديسمبر المقبل، حيث ستمنح أفضل الأفكار والتصاميم جائزة قدرها 200 ألف روبل، مع العلم أن مجموع الجوائز يبلغ مليون روبل (نحو 17 ألف دولار).

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف