روسيا.. ابتكار جهاز يتيح التحكم بالروبوتات بقوة التفكير

اخترع مهندسون روس في شركة "نيروبوتيكس" جهاز كمبيوتر صغير يمكّن المعوقين من التحكم في الروبوتات والدرونات والألعاب الإلكترونية عن بعد بقوة تفكيرهم.

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ومن مميزات الجهاز المبتكر قدرته الفائقة على توصيل الإشارات من قشرة دماغ المستخدم. وصمم الجهاز في إطار مشروع "تكنولوجيا التحكم في الأعصاب" التابع لمؤسسة "المبادرة التكنولوجية القومية".

ويمكن أن يتحكم شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في روبوتات منزلية بمجرد أن يفكر في ذلك، كما يمكنه التحكم في كرسيه المتحرك. ويساعده الكمبيوتر على إيجاد عصاه وسماعاته. وما أن يرسل المستخدم أمرا من دماغه حتى تبدأ العصا أو السماعة أو أي أداة أخرى مجهزة بالاهتزاز، ما يسهل عملية العثور عليها.

وأكد بيان صدر عن وكالة المبادرات الاستراتيجية الروسية أن جهاز الكمبيوتر "العاقل" يمكن أن يرفع نوعية حياة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتعاونت شركة "نيروبوتيكس" عند تصميم الجهاز مع شركة "أنظمة الكومبيوتر الطبية" ومعهد موسكو للفيزياء التقنية ومختبر "سينسور تيخ" ومركز الأعصاب العلمي وغيرها.

المصدر:فيستي.رو

يفغيني دياكونوف