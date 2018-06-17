فرقاطة "محج قلعة" الروسية تزور إيران

تزور فرقاطة "محج قلعة" التابعة لأسطول بحر قزوين الروسي موانئ إيران في إطار رحلة بحرية طويلة الأمد لإجراء مناورات وتدريبات مختلفة.

وانطلقت الفرقاطة من ميناء أستراخان الروسي متجهة إلى الشواطئ الإيرانية، في 15 يونيو الجاري.

وأوكلت إلى البحارة الروس مهمة استعراض الوجود العسكري الروسي في وسط بحر قزوين، وكذلك ضمان أمن المنطقة البحرية الاقتصادية الروسية.

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أما الغاية من زيارة الموانئ الإيرانية فهي تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين. وسيلتقي البحارة الروس في إطار الزيارة بزملائهم الإيرانيين. وستتاح لسكان المدن الإيرانية فرصة زيارة السفينة الروسية.

يذكر أن إزاحة الفرقاطة الصغيرة "محج قلعة" 500 طن، طولها 62 مترا، عرضها 9.6 متر، غطسها 2 متر.

وتتسلح السفينة بـ: مدفع 100 ملم، مدفع عيار 122 ملم، رشاش عيار 14.5 ملم، منظومة "إيغلا" للصواريخ المضادة للجو.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف