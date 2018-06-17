"محركات الطائرات" تولد الطاقة في القرم

تنتهي شركة "روستيخ" الروسية قريبا من تجميع مولدات كهربائية في محطة "ساكسكايا" الكهروحرارية بجمهورية القرم الروسية بقدرة إجمالية تبلغ 90 ميغاطنا.

وأنتجت المولدات بناء على تصاميم مستخدمة في محركات طائرات الركاب الروسية "إيل-76" و"إيل-96" و"تو-204".

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وقامت شركة المحركات الموحدة الروسية بصفتها فرعا في شركة "روستيخ" الحكومية بتزويد المحطة الكهروحرارية بـ 4 مولدات كهربائية من طراز "غي تي آ-25"، الأمر الذي يسمح عما قريب بضمان توليد 90 ميغاواطا من الكهرباء لتلبية حاجات القرم المتنامية. أما الدفعة الثانية من المولدات الكهربائية التي ستورد إلى المحطة فستزيد بحلول العام المقبل من قدرتها حتى 120 ميغاواطا.

وتعتبر شركة "روستيخ" الروسية عملية إنشاء محطة "ساكسكايا" الكهروحرارية تجربة فريدة بالنسبة لها، إذ تولد المحطة الطاقة الكهربائية والحرارية أيضا.

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف