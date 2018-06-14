فرقة دبابات "تامانسكايا" في موسكو تتسلم مدرعات مطورة

تسلمت فرقة "تامانسكايا" المرابطة في ضواحي موسكو 20 عربة مشاة قتالية من طراز "بي إم بي-2"، تم تزويدها بأجهزة اتصال سري، ما سيزيد من قدرتها على التخفي.

وقال مصدر في قيادة المنطقة العسكرية الغربية في الجيش الروسي إن تزويد عربات الفرقة بأجهزة الاتصال الحديثة سيمنع العدو من التقاط المعطيات اللاسلكية. وإضافة إلى ذلك، فإن أجهزة الاتصال الحديثة تتميز بالقدرة على الصمود في وجه التشويش بكافة أنواعه.

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وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن فرقة "تامانسكايا" استبدلت دباباتها القديمة بأخرى حديثة ومطورة من طراز "تي-72 بي 3". كما أفادت وسائل الإعلام بأن لواء المدفعية المرابط في منطقة كوزباس في سيبيريا تسلم 8 عربات مدرعة مطورة من طراز "بي إم بي-2 إم" تزود بروبوتات "بيريجوك" المقاتلة.

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف