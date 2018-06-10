روسيا تصمم "ترميناتور" جديدة

بدأت شركة "أورال فاغون زافود" بصفتها فرعا في شركة "روستيخ" بتصميم نموذج جديد من عربة "ترميناتور-3" لدعم الدبابات.

ويعمل مهندسو الشركة الآن على البحث عن سبل لرفع فاعلية العربة عن طريق تزويدها بأسلحة جديدة واستبدال الهيكل وتطبيق أنظمة أوتوماتيكية فيها. وتهدف عملية أتمتة العربة إلى تقليص عدد أفراد طاقمها من 5 إلى 3 أفراد.

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وقال المدير الصناعي لقسم الأسلحة في شركة "روستيخ"، سيرغي أبراموف، إن مدفعا عيار 30 ملم سيحل مكانه مدفع عيار 50 ملم. وسيسمح هذا العيار بإنتاج ذخائر قادرة على تغيير مسارها، كما تصلح لاعتراض بعض الأهداف الجوية.

وأضاف أبراموف أن مهندسي الشركة يعتزمون تزويد العربة بقذائف تنفجر عن بعد. وقد تم إنتاج دفعة أولى من تلك القذائف ستخضع للاختبار. أما إنتاجها الصناعي فسيبدأ بعد عامين.

المصدر: إنترفاكس

يفغيني ديكونوف