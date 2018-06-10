روسيا تنتج جيلا جديدا من مروحيات "Ка-226"

أعلنت شركة "مروحيات روسيا" عن إطلاق مشروعها الجديد لتصنيع جيل حديث من طائرات "Ка-226" المروحية.

وأوضح المدير العام للشركة أندريه بوغينسكي أن "الشركة بدأت بإنتاج جيل من الطائرات المروحية متعددة المهام من طراز Kа-226Т، ولهذا الغرض، تتعاون مع العديد من الشركات والمؤسسات العلمية في البلاد كشركة كاموف المتخصصة بإنتاج المرحيات".

وتعتبر مروحيات "Kа-226Т" الروسية واحدة من أفضل المروحيات الخفيفة متعددة المهام في العالم، وتستخدم للنقل والإسعاف ورصد الحرائق وحتى كمروحيات لرجال الشرطة والأمن.

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ويبلغ الوزن الأقصى لهذه المروحيات عند الإقلاع 3.6 طن، ويمكنها نقل 1.3 طن من الحمولة والركاب بسرعة تزيد عن 200 كلم/ساعة.

المصدر: تاس

أسعد ضاهر