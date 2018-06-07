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"Kitty Hawk" تستعرض النموذج النهائي لمركبتها الطائرة (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

youtube/ Kitty Hawk
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استعرضت شركة "Kitty Hawk" الأمريكية نموذجها النهائي لمركبة كهربائية طائرة يتوقع أن تصبح واحدة من مركبات النقل المستقبلي.

وتتميز هذه المركبة بتصميمها الذي يشبه زورقا صغيرا يتسع لشخص واحد قادر على الطفو على سطح الماء ومن ثم الإقلاع في الهواء معتمدا على 10 مراوح مثبتة على جناحين جانبيين.

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وزودت المركبة التجريبية وفقا للمصممين ببطارية تكفيها للطيران مدة 20 دقيقة تقريبا، بسرعة 32 كلم/ ساعة وعلى ارتفاع يصل إلى 3 أمتار.

ويتوقع لهذه المركبة أن تصبح واحدة من مركبات النقل العمومي في المستقبل، مثل مركبات التاكسي الطائر التي استعرضتها بعض الشركات في الأعوام الأخيرة.

المصدر: إنترفاكس

أسعد ضاهر

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