روسيا تبني مفاعلين نوويين في الصين

صرح ناطق باسم شركة "روس آتوم" الذرية الروسية بأنه تم توقيع اتفاقية بشأن إنشاء مفاعلين نوويين في المحطة الذرية الصينية "سويدابو".

وأضاف الناطق أن الاتفاقية الأساسية تقضي بإنشاء المرحلة الثالثة في محطة "تيانفانغ" الكهروذرية، وتحقيق مشروع إنشاء المفاعل العامل بالنيوترونات السريعة، وتوريد وحدات حرارية للنويدات المشعة المستخدمة في الفضاء، ولم تستبعد الاتفاقية إمكانية إنشاء مفاعلات نووية أخرى في تلك المحطة.

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وكانت روسيا قد أنجزت في وقت سابق إنشاء المرحلتين الأولى والثانية في محطة "تيانفانغ "الكهروذرية.

ووفقا للاتفاقيات الموقعة، فإن الجانب الروسي سيقوم بتصميم الأساس النووي للمحطتين، وسيقوم بتوريد الأجهزة النووية الرئيسية لمفاعلي المحطة الكهرذرية "تيانفانغ" والمفاعلين في المحطة الكهرذرية "سويدابو".

وحسب الاتفاقية، سينجز إنشاء مفاعلي محطة "تيانفانغ" عامي 2026 و2027. أما المفاعلين في المحطة "سويدابو" فيتوقع أن يُنجز إنشاؤهما بحلول عام 2028. وتولى الجانب الصيني تمويل كل تلك المشاريع.

المصدر: إنترفاكس

يفغيني دياكونوف