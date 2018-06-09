 
مباشر

روسيا تبني مفاعلين نوويين في الصين

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تبني مفاعلين نوويين في الصين
Ria.ru
محطة كهرذرية صينية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kch2

صرح ناطق باسم شركة "روس آتوم" الذرية الروسية بأنه تم توقيع اتفاقية بشأن إنشاء مفاعلين نوويين في المحطة الذرية الصينية "سويدابو".

وأضاف الناطق أن الاتفاقية الأساسية تقضي بإنشاء المرحلة الثالثة في محطة "تيانفانغ" الكهروذرية، وتحقيق مشروع إنشاء المفاعل العامل بالنيوترونات السريعة، وتوريد وحدات حرارية للنويدات المشعة المستخدمة في الفضاء، ولم تستبعد الاتفاقية إمكانية إنشاء مفاعلات نووية أخرى في تلك المحطة.

إقرأ المزيد
البرلمان التركي يصادق على الاتفاقية التركية ـ الروسية حول بناء المحطة الكهرذرية في مرسين

وكانت روسيا قد أنجزت في وقت سابق إنشاء المرحلتين الأولى والثانية في محطة "تيانفانغ "الكهروذرية.

ووفقا للاتفاقيات الموقعة، فإن الجانب الروسي سيقوم بتصميم الأساس النووي للمحطتين، وسيقوم بتوريد الأجهزة النووية الرئيسية لمفاعلي المحطة الكهرذرية "تيانفانغ" والمفاعلين في المحطة الكهرذرية "سويدابو".

وحسب الاتفاقية، سينجز إنشاء مفاعلي محطة "تيانفانغ" عامي 2026 و2027. أما المفاعلين في المحطة "سويدابو" فيتوقع أن يُنجز إنشاؤهما بحلول عام 2028. وتولى الجانب الصيني تمويل كل تلك المشاريع.

المصدر: إنترفاكس

يفغيني دياكونوف

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا