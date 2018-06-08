خلل في فيسبوك يفضح خصوصية ملايين المستخدمين وينشرها للعلن!

كشفت فيسبوك أن ما يصل إلى 14 مليون مستخدم تغيرت إعدادات الخصوصية لديهم عن طريق الخطأ بسبب خلل في البرمجيات، ما تسبب بعرض بعض المنشورات الخاصة للجميع.

وأكدت الشركة أن ملايين المستخدمين تأثروا بالخلل، بين 18 و22 مايو الماضي.

This is the alert Facebook is showing to 14 million users affected by its latest privacy screw-up pic.twitter.com/Az5kxM1Mfn — Matt Navarra (@MattNavarra) 7 июня 2018 г.

وحدّث الخلل تلقائيا بعض مشاركات المستخدمين لتصبح "عامة" دون أي تحذير. ومع ذلك، ليس من الواضح كم من الأشخاص شاركوا منشورا خاصا لا يريدون الإعلان عنه، أو عدد المستخدمين الذين ربما لاحظوا التغيير في الإعدادات قبل النشر.

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ولاحظت فيسبوك هذا الخلل لتعيد الإعدادات إلى الوضع الخاص، في 27 مايو، الأمر الذي تسبب في جعل المنشورات الخاصة متاحة للجميع مدة 9 أيام.

وقال مسؤول الخصوصية في فيسبوك، إيرين لإيغان، في بيان صادر: "لقد تم حل المشكلة الآن ويتم إخطار المستخدمين المتأثرين بالخلل. ولكي أكون واضحا، لم يؤثر هذا الخلل على أي شيء نشره الأشخاص من قبل، وما يزال بإمكانهم تحديد الخصوصية كما هو الحال دائما. ونود أن نعتذر عن هذا الخلل".

وتجدر الإشارة إلى أن فيسبوك تختبر ميزة جديدة، تقترح على المستخدمين مشاركة عناصر ملف التعريف المميزة بشكل عام.

المصدر: RT

ديمة حنا