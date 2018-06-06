ابتكار روسي يحافظ على "شباب" النباتات!

اكتشف علماء من جامعة موسكو الحكومية نوعا جديدا من مضادات الأكسدة المسماة "SkQ1"، يمكنه إبطاء عملية الشيخوخة وموت الخلايا في النباتات.

وبعد سلسلة من التجارب الناجحة لتجديد الخلايا وتنشيط شبابها، قرر العلماء إجراء اختبارات أظهرت نتائجها أن جرعات صغيرة من هذه المواد "SkQ1" لم تؤثر على عمليات التمثيل الضوئي، ولكنها أبطأت من موت النبتة وساهمت في استعادة الخلايا التالفة عن طريق منع تكون جزيئات مؤكسدة داخل الميتوكوندريا.

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وقد ساعدت هذه المواد المضادة للأكسدة على إبطاء عملية الشيخوخة، والحيلولة دون موت مجموعة أصناف من النباتات التي تم إجراء التجارب عليها.

ويؤكد الخبراء على أن التجربة يمكن تطبيقها على أصناف هامة من الخضار والفواكه بمعالجتها بنسب مختلفة من مضادات الأكسدة، وهذا ما سيساهم في رفع جودة المحاصيل الزراعية.

كما نوه العلماء إلى إمكانية استخدام المركب الجديد في مجال الأدوية والمركبات التجميلية.

المصدر: لايف. رو

خالد ظليطو