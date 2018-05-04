العثور على حيوان اعتبر منقرضا!

عثر خبراء متحف التاريخ الطبيعي في سان دييغو أثناء بحثهم في المكسيك على "الجرذ الكنغري ثقيل الأرجل" الذي كان يعد من الحيوانات المنقرضة منذ عام 1989.

وكان العلماء على ثقة بأن هذا النوع من القوارض قد اختفى تماما بسبب الازدهار الزراعي الكبير في المكسيك، والذي بدأ منذ حوالي 30 عاما، وأثر على موائل القوارض وموارد طعامها.

إقرأ المزيد

ونشر الباحثون معلومات اكتشافهم للجرذ الكنغري على موقع المتحف، ويخططون لإدخال بيانات الجرذ في نشرة أكاديمية علوم جنوب كاليفورنيا.

وقد عثر على أربعة من الجرذان الكنغرية المسماة علميا "San Quintin kangaroo rat" (جرذ كنغري ثقيل الأرجل)، في أفخاخ نصبت خصيصا لهذه المهمة.

ويبلغ طول هذه الجرذان حوالي 13 سنتيمترا، ومع ذلك فإنها تستطيع القفز لارتفاع يصل إلى مترين. وقام الباحثون بتصوير الجرذان المكتشفة وصوروها ومن ثم أطلقوا سراحها في الطبيعة. وتم ذكر هذا النوع من الجرذان لأول مرة في كتاب عالم الحيوان الأمريكي لورنس هيوي عام 1925.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو