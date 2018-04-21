العثور على عملة "من المستقبل" في المكسيك! (فيديو)

عثر في المكسيك على عملة نقدية أثارت فضول خبراء العملات، بسبب التاريخ الذي نقش عليها.

واكتشف عامل بناء يدعى، دييغو أفيلا، عملة معدنية في أحد مواقع البناء. إذ لاحظ الرجل قطعة يتطابق شكلها مع العملات المعدنية. وتفاجأ بالتاريخ المدون عليها، والذي يرجع للعام 2039 بحسب قناة "ren.tv" الروسية.

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وبعد إزالة الغبار والشوائب عن قطعة النقود، برز نقش يصور صليبا ألمانيا ونسرا ورمزا رباعيا معقوف الشكل.

كما كتبت على "العملة من المستقبل" جملتان باللغة الإسبانية وثالثة بالألمانية، "ألمانيا الجديدة" و"الاستقلال والحرية" و"الكل في أمة واحدة". ولم يكتب على القطعة النقدية قيمتها الشرائية. ولم يستطع خبراء العملات تحديد مصدر هذه العملة بعد.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو