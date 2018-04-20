روسيا تطور تقنيات جديدة لمواجهة الدرونات المعادية

أكدت شركة "روستيخ" الروسية أنها تعمل على تطوير منظومات جديدة للتصدي للطائرات العسكرية المسيرة.

ووفقا لكبير المصممين في مشروع هذه المنظومات، سيرغي شيريايف، فإن هذه "المنظومات يمكنها شل حركة الدرونات في الجو واستدراجها إلى الأرض".

وأول هذه المنظومات التي أطلق عليها الخبراء اسم "سابسان"(الصقر) مصممة للتعامل مع مختلف أنواع الطائرات بدون طيار، وتستخدم تقنيات الأشعة ما تحت الحمراء والأشعة الكهرومغناطيسية لرصد متابعة الدرونات وتحديد خطورتها وتدميرها على بعد أكثر من 100 كلم.

أما المنظومة الثانية "تاران" أو "الكبش"، فمخصصة لرصد أسراب الدرونات على مسافات تصل إلى نحو 10 كيلومترات، وفي حال اكتشافها لأهداف معادية تقوم بإنشاء قبة نصف قطرها 900 م من الأشعة الكهرومغناطيسية يستحيل للطائرات الموجهة عن بعد اختراقها، ويمكن من خلالها التشويش والسيطرة على حركة هذه الدرونات واستدراجها.

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والسلاح الثالث "بيشال" الذي تعمل الشركة على اختباره حاليا، هو عبارة عن بنادق إلكترونية تزن نحو 3 كلغ، قادرة على إطلاق أشعة تعطل عمل الدرونات واستدراجها.

وقال ناطق باسم شركة "روستيخ" إن اختبار المنظومات الثلاث سينتهي خلال أشهر قليلة، ليبدأ إنتاجها على دفعات في نهاية العام الجاري.

المصدر: لايف.رو+وكالات

أسعد ضاهر