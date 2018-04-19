تركيا تطور "أسماكا قاتلة للسفن"! (فيديو)

ذكر موقع "life.ru" الروسي أن تركيا تعمل على تطوير روبوتات بحرية تشبه الأسماك، تخصص لمراقبة وتدمير السفن المعادية.

وتفيد الأنباء بأن هذه الروبوتات التي تحمل اسم "WATTOZZ" هي ثمرة تعاون علمي وتقني بين خبراء عسكريين أتراك وعلماء تابعين لجامعة البحر الأسود التقنية في طرابزون.

ولزيادة التمويه وتحسين الحركة في المياه تم تصميم الروبوتات بشكل يجعلها تشبه إلى حد كبير أسماك "شيطان البحر"، كما زودت بـ 3 محركات كهربائية وبطاريات داخلية تكفيها لتعمل 12 ساعة.

youtube/WATTOZZ

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كما زرع الخبراء في هياكل "WATTOZZ" العديد من أجهزة الاستشعار الصوتية والكهرومغناطيسية، وجعلوها قادرة على نقل بضع كيلوغرامات من المتفجرات، ما يجعل منها أداة فعالة للقضاء على السفن والقوارب البحرية المعادية.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر