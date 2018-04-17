أمريكا تطور روبوتات ذكية لمراقبة البحار والشواطئ (فيديو)

استعرضت شركة "Aquabotix" الأمريكية نموذجها الجديد من روبوتات "SwarmDiver" المخصصة لمراقبة الشواطئ ومياه البحار والمحيطات.

ويبلغ طول هذه الروبوتات نحو 75 سنتيمترا، أما وزنها فيقارب 1.75 كلغ، وتحوي محركات كهربائية تمكنها من الحركة في الماء بسرعة 2.2 م في الثانية والغوص إلى عمق 50 مترا.

وأهم ميزة في هذه الروبوتات هي قدرتها على العمل في مجموعات تشبه أسراب السمك، لتوفير صور ومعلومات دقيقة عن حالة المياه أو الشواطئ القريبة منها.

youtube/Aquabotix

إقرأ المزيد

ويمكن التحكم بـ "SwarmDiver" لاسلكيا على مسافات تصل إلى 7 كيلومترات، كما زودت بهياكل مطاطية قادرة على امتصاص الصدمات، لتمكنها من العمل في مناطق التيارات المائية القوية، فضلا عن أنها جهزت بمستشعرات لقياس الضغط والحرارة، وكاميرات وأجهزة إرسال تقوم ببث المعلومات إلى الحواسب وأجهزة الإرسال التي تتحكم بها.

المصدر: naked-science

أسعد ضاهر