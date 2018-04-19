روسيا والصين بصدد تصنيع مروحية نقل ثقيلة

تعتزم روسيا توقيع اتفاقية مع الصين لتصميم وتصنيع مروحية نقل ثقيلة واعدة "AHL, Advanced Heavy Lifter".

وصرح مصدر في مجمع الصناعات الحربية الروسية، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية، بأنه يتوقع أن ينتج أول نموذج للمروحية حسب الاتفاقية بحلول عام 2028.

إقرأ المزيد

وقال المصدر إن روسيا تعوّل على توقيع الاتفاقية في النصف الأول من العام الجاري. وتجري الآن مباحثات لتحديد تكلفة الاتفاقية وتفاصيل أخرى.

وأضاف المصدر أنه تم إقرار الملامح التقنية للمروحية ووثائق الاتفاقية الأساسية. فيما لم يذكر المبلغ التقديري للمشروع الروسي الصيني المشترك. واكتفى بالإشارة إلى أن مروحية "AHL" لديها عدد كبير من المستجدات. لذلك من الصعب تحديد مراحل تحقيق المشروع وانتهاء عملية إنتاج المروحية.

يذكر أن وزن المروحية عند إقلاعها سيبلغ 38.2 طن، أعلى ارتفاع تحليقها 5700 متر، السرعة القصوى 300 كيلومتر في الساعة، الحمولة 10 أطنان - 15 طنا.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف