"مروحيات روسيا" تنتج أكثر من 200 طائرة هذا العام

أعلن المدير العام لشركة "مروحيات روسيا"، أندريه بوغينسكي، أن الشركة ستنتج أكثر من 200 مروحية العام الجاري.

وأوضح المسؤول أن المروحيات التي ستنتجها الشركة هذا العام ستخصص للسوق المحلية والأجنبية، وأكثر من 80 مروحية منها ستصنع للأهداف العسكرية، أما القسم الأكبر فسيكون عبارة عن طائرات طلبتها هيئات مدنية من روسيا والخارج.

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وتبعا لبوغينسكي فإن "مروحيات روسيا" تعمل حاليا على توقيع عقود جديدة مع وزارتي الصناعة والنقل في روسيا، ومع وزارة الصحة أيضا لتزويد هذه الهيئات بطائرات عمودية جديدة مخصصة للنقل والأغراض الطبية، حيث من المفترض أن تتسلم تلك الهيئات من الشركة ما يقارب 31 مروحية هذا العام.

وتعتبر "مروحيات روسيا" واحدة من أهم المؤسسات المتخصصة بصناعة الطيران في الاتحاد الروسي، وتعمل على إنتاج العديد من المروحيات كـ "K-52" و"K-62" و"K-226T"، عدا عن تحديثها مروحيات "MI-24" و"MI-28N".

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر