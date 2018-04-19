روسيا تنتهي من تصميم محرك جديد لمقاتلة "سو-57"

أفاد ناطق باسم شركة الطائرات الموحدة الروسية بانتهاء الاختبارات الأخيرة لمحرك "آ إل-41 إف-1" الذي سيستخدم في مقاتلة "سو-57" الروسية من الجيل الخامس.

وقال المتحدث إن تحديث المحرك التوربيني النفاث سوفيتي التصنيع، والذي نصب بصورة خاصة في مقاتلات "سو-27"، استغرق 14 عاما.

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ويتوقع أن تزود بهذا المحرك النماذج الأولى فقط من طائرة "سو-57". أما بقية مقاتلات الجيل الخامس فستزود بمحرك من الجيل الثاني الأكثر حداثة، والذي يقل وزنه بنسبة 30% عن وزن محرك "آ إل-41 إف-1"، كما أنه أقل استهلاكا للوقود وأطول عمرا من المحرك القديم.

يذكر أنه من المرجح أن توقع روسيا اتفاقية إنتاج مشترك لطائرات "سو-57" مع الهند، مع العلم ان الأخيرة اشترطت ألا تزود مقاتلات الجيل الخامس بمحركات "آ إل-41 إف-1".

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف