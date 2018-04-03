"المثقاب".. قنابل فتاكة ستدخل تسليح مقاتلة سو 57

صرح نائب مدير عام شركة "تيخماش" الروسية، ألكسندر كوتشكين، بأن مقاتلات "سو-57" الروسية من الجيل الخامس تستطيع حمل قنابل "دريل" (المثقاب) الجوية الحديثة.

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وقال كوتشكين في حديث لوكالة "إنترفاكس" الروسية، إن "قنبلة دريل يمكن أن تستخدمها كل أنواع الطائرات بدءا من الاستراتيجية وانتهاء بالمقاتلات التكتيكية لدعم القوات البرية".

وأشار كوتشكين إلى أن حاوية القنبلة "دريل" بوزن 500 كيلوغرام تتضمن مجموعة من الرؤوس القتالية الموجهة ذاتيا. وهي قادرة لوحدها على تدمير بطارية مدفعية أو رتل من الدبابات. ويبلغ مدى عملها بعد إطلاقها من الطائرة ما يزيد على 30 كيلومترا، رغم أنها لا تمتلك محركات في مكوناتها.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف