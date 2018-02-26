خبير عسكري يكشف الهدف من إرسال مقاتلات "سو-57" إلى سوريا

رأى إيغور كوروشنكو، الخبير العسكري الروسي أن إرسال 4 مقاتلات روسية من الجيل الخامس من طراز "سو – 57" إلى سوريا يمكن أن يكون إشارة إلى نجاح المرحلة الأولى من اختبار هذه الطائرات.

وأفادت وسائل الإعلام مؤخرا بوصول مقاتلتين اثنتين من الجيل الخامس "سو -57" إلى قاعدة حميميم في سوريا، ما يرفع عدد هذا النوع من المقاتلات هناك إلى أربع.

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وسائل الإعلام تداولت هذه الأنباء استنادا إلى معلومات نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يوجد حتى الآن تأكيد رسمي للخبر.

الخبير العسكري الروسي ورئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" قال في هذا الشأن، إن إرسال أربع مقاتلات "سو – 57" إلى سوريا بحد ذاته، يدل على الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى لاختبارات هذه المقاتلات، ويعكس أيضا ثقة شركة "سوخوي" المنتجة، وأيضا وزارة الدفاع الروسية في أنه حتى بعيدا عن الأراضي الروسية توجد أسس للتعويل على نجاح تجريبي قتالي للمقاتلات الروسية من الجيل الخامس في ظروف الحرب الحقيقية.

كما رأى كوروشنكو أن الغرض من إرسال "سو -57" إلى سوريا قد يكون لعدة أهداف منها اختبار أنواع جديدة من الصواريخ الموجهة والقنابل المحمولة داخل هيكل هذا النوع من الطائرات في ظروف الحرب الحقيقية، واختبار منظومة الرادار المحمولة، والتأكد من دقة خصائصها التكتيكية والتقنية، بما في ذلك نطاق الكشف المحدد على أهداف حقيقية".

يذكر أن مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو -57" المعروفة سابقا باسم "باك فا"، قد حلقت لأول مرة عام 2010، وكما صرّح في وقت سابق رئيس شركة "سوخوي"، فإن أول دفعة مكونة من 12 مقاتلة سيتم تزويد القوات الفضائية الجوية الروسية بها عام 2019.

المصدر: نوفوستي

محمد الطاهر