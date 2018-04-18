الصين تختبر "قاتل" حاملات الطائرات

أجرت وزارة الدفاع الصينية اختبارا ناجحا لصاروخ باليستي مطور ثنائي المراحل، يعمل بالوقود الصلب.

ويعد صاروخ "DF-21D" متوسط المدى فريدا ولا مثيل له في العالم، لأنه قادر على تدمير حاملة طائرات في عرض البحر.

وتم تصميم الصاروخ "Dong-Feng 21" (الريح الشرقية-21) في الأكاديمية التكنولوجية للميكانيك والإلكترونيات، ليصبح أول صاروخ عامل بالوقود الصلب في الصين.

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وبدأ العمل على إنتاج الصاروخ أولا كسلاح استراتيجي، ثم تم تكييفه على حمل الرؤوس النووية وغير النووية. أما النسخة الأخيرة منه فأصبحت النموذج الأول والوحيد في العالم لصاروخ باليستي مضاد للسفن.

ويقدر مدى إطلاق الصاروخ بـ 1450 كيلومترا. وتحدد إحداثيات الهدف بواسطة رادارات وأجهزة بصرية إلكترونية متوفرة في الأقمار الاصطناعية "Yaogan".

أما منصة الصاروخ فيمكنها السير حتى في المناطق الخالية من الطرق.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف