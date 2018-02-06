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الصين تختبر صواريخ جديدة مضادة للصواريخ

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الصين تختبر صواريخ جديدة مضادة للصواريخ
Reuters Damir Sagolj
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أعلنت وزارة الدفاع الصينية اليوم الثلاثاء أن بكين نفذت بنجاح تجربة جديدة لاختبار منظومة اعتراضية مضادة للصواريخ، مؤكدة أن هذه الاختبارات دفاعية وليست موجهة ضد أي بلد.

وذكرت الوزارة، أن "اختبار تكنولوجيا الدفاع المضاد للصوارخ تم أمس الاثنين، وداخل الحدود الصينية".

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وأضافت أن "الاختبار حقق أهدافه المتوقعة.. وأنه دفاعي وليس موجها ضد أي دولة كانت".

وتكثف الصين أبحاثها في كل أنواع الصواريخ بداية من تلك التي يمكن أن تدمر الأقمار الاصطناعية، وصولا إلى الصواريخ البالتسية المزودة برؤوس نووية، وذلك في إطار مشروع تحديث واعد يشرف عليه الرئيس شي جين بينغ.

المصدر: رويترز

أحمد باديان

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