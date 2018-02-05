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الصين تنوي الهيمنة على البحار بـ "الذكاء"!

العلوم والتكنولوجيا

الصين تنوي الهيمنة على البحار بـ
Globallookpress Xu Xun
الصين تنوي تحقيق تكافؤ عسكري مع الولايات المتحدة
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قررت الصين إدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في نظام توجيه الغواصات الذرية، في إطار سعيها لرفع مستوى أسطولها البحري.

وتفيد صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، بأن هذه التقنية ستسمح للصين برفع الإمكانيات القتالية لأسطولها الحربي، ورفع دقة قرارات القيادة.

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ويشير الخبراء إلى أن أفراد طواقم الغواصات يعيشون في عزلة لعدة أشهر، ما يؤثر سلبا على اتخاذ القرارات الصائبة بسبب الإجهاد، في حين لا يتأثر الذكاء الاصطناعي بعوامل مشابهة، وسيتخذ قرارات صائبة ويتمكن من تحليل ومعالجة معلومات أكثر.

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ويعتقد بعض الخبراء أن التكنولوجيا الجديدة تتيح اختيار اتجاه الحركة الصحيح، وسيكون بإمكان الغواصات التحرك باستخدام القبطان الآلي الذي سيتعامل مع التحديات بشكل أسرع وأكثر فعالية من الإنسان.

ويذكر أن الصين اختارت، نهاية يناير 2018، 120 عالما في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم للعمل على تطوير أنواع جديدة من الأسلحة، ما يشير إلى أن الصين تنوي تحقيق تكافؤ عسكري مع الولايات المتحدة قريبا.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما

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