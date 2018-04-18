روسيا تطور مقاتلات "ميغ" و"سوخوي" الهندية

من المقرر أن تتولى روسيا تنفيذ عمليات تطوير وتحديث مقاتلات "سو-30 إم كا إي" و"ميغ -29 كوب" الموجودة في خدمة القوات المسلحة الهندية.

وفي حديث أدلى به للصحفيين على هامش معرض "Defexpo-2018" الهندي، قال نائب الإدارة الروسية للتعاون العسكري التقني، فلاديمير دروجوف: "تجري حاليا بين الجانبين الروسي والهندي اتصالات تمهيدية حول بدء المحادثات بهذا الشأن. لذلك من الصعب أن نحدد موعد انطلاقعملية تحديث الطائرات".

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وكان الجانب الروسي قد زود الجانب الهندي مرتين بمقاتلات "ميغ-29 كوب"، وانتهى مفعول الاتفاقية الأخيرة الخاصة بتوريد 29 مقاتلة، عام 2016.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بمشاورات تجري بين الجانبين بشأن تحديث 270 مقاتلة من طراز "سو-30 إم كا إي"، تم توريدها إلى الهند بموجب الاتفاقيات السابقة.

يذكر أن معرض "Defexpo-2018" للأسلحة الدفاعية أقيم، من 11 وحتى 14 أبريل الجاري، بمدينة تشيناي الهندية.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف