 
مباشر

روسيا تطور مقاتلات "ميغ" و"سوخوي" الهندية

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تطور مقاتلات
mamboccv.com
مقاتلات " ميغ - 29 " الهندية الروسية الصنع
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k4az

من المقرر أن تتولى روسيا تنفيذ عمليات تطوير وتحديث مقاتلات "سو-30 إم كا إي" و"ميغ -29 كوب" الموجودة في خدمة القوات المسلحة الهندية.

وفي حديث أدلى به للصحفيين على هامش معرض "Defexpo-2018" الهندي، قال نائب الإدارة الروسية للتعاون العسكري التقني، فلاديمير دروجوف: "تجري حاليا بين الجانبين الروسي والهندي اتصالات تمهيدية حول بدء المحادثات بهذا الشأن. لذلك من الصعب أن نحدد موعد انطلاقعملية تحديث الطائرات".

إقرأ المزيد
مقاتلة "سو - 30 " روسيا تزود ميانمار بمقاتلات "سو - 30 "

وكان الجانب الروسي قد زود الجانب الهندي مرتين بمقاتلات "ميغ-29 كوب"، وانتهى مفعول الاتفاقية الأخيرة الخاصة بتوريد 29 مقاتلة، عام 2016.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بمشاورات تجري بين الجانبين بشأن تحديث 270 مقاتلة من طراز "سو-30 إم كا إي"، تم توريدها إلى الهند بموجب الاتفاقيات السابقة.

يذكر أن معرض "Defexpo-2018" للأسلحة الدفاعية أقيم، من 11 وحتى 14 أبريل الجاري، بمدينة تشيناي الهندية.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
قناة RT تبدأ بتسلم طلبات الاشتراك في جائزة خالد الخطيب الدولية للصحفيين العاملين في مناطق النزاع