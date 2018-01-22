 
مباشر

روسيا تزود ميانمار بمقاتلات "سو - 30 "

أخبار روسيا

روسيا تزود ميانمار بمقاتلات
Sputnik
مقاتلة "سو - 30 "
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jrw2

كشف ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع الروسي عن أنه تقرر تزويد ميانمار بست مقاتلات روسية حديثة من طراز "سو - 30".

وذكر أن ميانمار تبدي الاهتمام كذلك بالزوارق الحربية والمعدات البحرية والبرية الروسية، معربا عن ثقته بأن "سو - 30 "، ستصبح المقاتلات الأساسية في القوات الجوية لميانمار، بما يخدم تعزيز قدراتها على مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن "سو-30" التي تعتبر المقاتلة الأساسية في سلاح الجو الروسي، قد أثبتت تميّزها بين الطائرات الحربية المتقدمة في العالم.

إقرأ المزيد
الاتفاق على تيسير دخول السفن الحربية الروسية مياه وموانئ ميانمار

وأكد فومين أن التعاون العسكري بين روسيا وميانمار سيتيح للأخيرة تشكيل قوات مسلحة حديثة وتزويدها بأسلحة ومعدات عسكرية روسية متطورة وعالية الدقة.

وأشار في هذه المناسبة إلى وجود نماذج مختلفة من الأسلحة الروسية في جيش ميانمار، بينها مروحيات "مي-24"، و"مي-35" و"مي-17" وكذلك مقاتلات "ميغ 29" وطائرات التدريب الحربية من طراز"ياك 130"، وبطاريات دفاع جوي صاروخي من نوع " بيشورا -2".

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة