روسيا تزود ميانمار بمقاتلات "سو - 30 "

كشف ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع الروسي عن أنه تقرر تزويد ميانمار بست مقاتلات روسية حديثة من طراز "سو - 30".

وذكر أن ميانمار تبدي الاهتمام كذلك بالزوارق الحربية والمعدات البحرية والبرية الروسية، معربا عن ثقته بأن "سو - 30 "، ستصبح المقاتلات الأساسية في القوات الجوية لميانمار، بما يخدم تعزيز قدراتها على مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن "سو-30" التي تعتبر المقاتلة الأساسية في سلاح الجو الروسي، قد أثبتت تميّزها بين الطائرات الحربية المتقدمة في العالم.

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وأكد فومين أن التعاون العسكري بين روسيا وميانمار سيتيح للأخيرة تشكيل قوات مسلحة حديثة وتزويدها بأسلحة ومعدات عسكرية روسية متطورة وعالية الدقة.

وأشار في هذه المناسبة إلى وجود نماذج مختلفة من الأسلحة الروسية في جيش ميانمار، بينها مروحيات "مي-24"، و"مي-35" و"مي-17" وكذلك مقاتلات "ميغ 29" وطائرات التدريب الحربية من طراز"ياك 130"، وبطاريات دفاع جوي صاروخي من نوع " بيشورا -2".

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين