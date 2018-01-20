الاتفاق على تيسير دخول السفن الحربية الروسية مياه وموانئ ميانمار

تولي وزارة الدفاع الروسية أهمية كبيرة لزيارات السفن الحربية الروسية موانئ ميانمار فيما يطبق البلدان خطة واسعة للتعاون العسكري المشترك.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم خلال مباحثات عقدها مع قائد القوات المسلحة في ميانمار أونغ هلاين: "تعاوننا العسكري يسجل وتيرة إيجابية ملحوظة، وحظي بدفعة دبلوماسية قوية أعطتها إياه الاتفاقية الموقعة بين بلدينا للتعاون العسكري".

وأشار شويغو إلى اهتمام وزارة الدفاع الروسية بتعزيز الشراكة مع ميانمار والارتقاء بالقدرات القتالية للقوات المسلحة في الدولتين.

وأضاف أن العسكريين في البلدين نفذوا العام الماضي فعاليات عسكرية كثيرة وتم بينهم تنسيق خطط مكثفة للتعاون المشترك مستقبلا.

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من جانبه أعرب أونغ هلاين عن أمله في تعزيز التعاون العسكري بين بلاده وروسيا.

وعقب المباحثات، وقع الجانبان على اتفاقية حكومية مشتركة لسهيل إجراءات دخول السفن الحربية الروسية إلى موانئ ميانمار.

تجدر الإشارة إلى أن سيرغي شويغو سوف يطوف على كل من ميانمار ولاوس وفيتنام في زيارة رسمية بين الـ20 والـ23 من الشهر الجاري.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين