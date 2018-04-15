عملية إصلاح حاملة الطائرات الروسية تنتهي عام 2020

أكد نائب وزير الدفاع الروسي، يوري بوريسوف، أن عملية إصلاح حاملة الطائرات الروسية "الأميرال كوزنيتسوف" ستنتهي عام 2020.

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وأوضح بوريسوف في حديث أدلى به للصحفيين أن كل مراجل السفينة ومعداتها خضعت للإصلاح. وهناك اتفاق مع صناع السفن الروس على إعادة "الأميرال كوزنيتسوف" إلى تشكيلة البحرية الروسية بحلول عام 2021.

وأضاف أن مصنع إصلاح السفن الـ 31 في مدينة مورمانسك في شمال غرب روسيا هو الذي تولى إصلاح حاملة الطائرات.

يذكر أن "الأميرال كوزنيتسوف" هي حاملة الطائرات الوحيدة في روسيا. وتم إنزالها في البحر عام 1985. يبلغ طولها 305 أمتار، عرض سطحها المخصص لإقلاع الطائرات 72 مترا، إزاحتها 59 ألف طن.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف