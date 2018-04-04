روبوت بحجم الكتاب قادر على جرّ أطنان!

استعرضت شركة "Trailer Valet" الأمريكية روبوتا مجنزرا صغيرا قادرا على جر أوزان تصل إلى 4 أطنان.

ويعمل هذا الروبوت بتقنيات فريدة تعتمد على 4 محركات كهربائية صغيرة ومسننات تتداخل فيما بينها بطريقة مبتكرة، تمكنه من جر أوزان تفوق وزنه بآلاف المرات.

وبفضل قدرته على الالتفاف في مكانه والدوران بزاوية 360 درجة، يمكن لمستخدم هذا الروبوت الاعتماد عليه لجر مقصورة كبيرة وركنها في الأماكن الضيقة التي تعجز السيارات عن الالتفاف داخلها.

youtube/TrailerValet Page

ويطرح هذا الروبوت بـ 3 نسخ تختلف من حيث الإمكانيات وعزم الجر، وتتراوح أسعارها ما بين 2100 و4100 دولار.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر