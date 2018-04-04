"الدقة".. الحرس الوطني الروسي يتزود بأفضل بندقية قنص في العالم

أكد مدير معهد "توشني ماشينوستروني" المركزي للبحوث العلمية، دميتري سيميزوروف، أن أجهزة الأمن الروسية تنوي التزود ببندقية القنص الروسية "توتشنوست" (الدقة).

وذكر سيميزوروف خلال حديثه لوكالة "إنترفاكس" الروسية، أن الصناعة الحربية الروسية ستبدأ بإنتاج البندقية على دفعات، خلال العام الجاري.

وكانت قيادة الحرس الوطني الروسية وهيئة الخفر الروسية الفدرالية وجهاز الأمن الفدرالي قد أعلنت في وقت سابق أنها ستتسلم بندقية "توتشنوست" للقنص، بعد استبدال أجزائها الأجنبية بأخرى روسية الصنع.

وقد تم تصميم بندقية القنص على أساس بندقية "تي-5000" عيار 7.62 ملم. وقال المحللون العسكريون الأمريكيون إن البندقية بعيدة المدى قادرة على تغيير تكتيك المعركة الكلاسيكي.

وتستخدم بندقية القنص لأول مرة عيارين مستخدمين في أسلحة الناتو وهما: عيار 7.62*51 (Lapua Magnum) وعيار 8.6*69 (Winchester).

ria.ru

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وتصيب البندقية أي هدف ليلا ونهارا على مسافة 1650 مترا. ويتوقع أن يزداد مدى إطلاقها للنار في المستقبل حتى ألفي متر. كما تزود البندقية بمخزنين: بسعة 5 أو 10 طلقات، ولديها أخمص قابل للطي.

ويتراوح وزن بندقية القنص بين 6.1 و6.5 كيلوغرام. أما طولها فيتراوح بين 1060 و1270 ملم. وتعمل آلياتها دون أن تتعرض لأي خلل في ظروف درجة الحرارة بين 50 فوق الصفر و50 درجة تحت الصفر.

يذكر أن بندقية "توتشنوست" صممت لتناسب مقاييس تجهيزات الجندي الروسي "راتنيك".

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف