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العلماء يكتشفون آلية ارتجاج الدماغ

العلوم والتكنولوجيا

العلماء يكتشفون آلية ارتجاج الدماغ
dpa-© Julian Stratenschulte
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درس علماء من السويد والولايات المتحدة تكوين وتقلبات الدماغ البشري لدى تعرضه للارتجاج بعد أن صنعوا نموذجا كمبيوتريا لدماغ الإنسان.

واستطاع العلماء بفضل الدراسة التي نشرت في مجلة "Physical Review Letters" اكتشاف التغيرات التي تحصل في دماغ الإنسان لدى تعرضه للصدمات. وللحصول على نتائج دقيقة، قام العلماء بصنع نموذج للدماغ بعد الأخذ بالاعتبار خصائص الأنسجة المختلفة لجميع مناطقه الحيوية.

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واستخدمت في الدراسة أيضا أجهزة استشعار خاصة سجلت مؤشرات الدماغ لدى 31 لاعب كرة قدم أمريكية، عقب تلقيهم لـ 537 ضربة مختلفة كالتي يتلقونها أثناء المباريات. وتراوحت شدة الضربات وآثارها ما بين الصدمة البسيطة وصولا إلى حالة فقدان الوعي بعد ضربة قوية.

ويأمل العلماء في الاستفادة من هذه الدراسة لتصنيع خوذ رياضية وعادية للاستخدام اليومي، تقي الإنسان من إصابات الدماغ القاتلة في كثير من الأحيان.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو

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