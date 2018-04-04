فائدة طبية عظيمة للزعتر!

اكتشف خبراء وزارة الزراعة الأمريكية خلال دراسة مكرسة لتحسين نوعية وأمن الأغذية، مواد طبيعية قادرة على مكافحة الفطريات بفعالية.

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ووجد الخبراء أن مادة تيمول الموجودة بنسبة عالية في الزعتر فعالة في مكافحة الفطريات، لذلك أدرجت في قائمة المواد المضادة للفطريات، بحسب الباحث، بروس كامبل.

ويفترض أن مادة تيمول قادرة على منع انتعاش الفطريات بعد عملية الأكسدة التي تتم عقب استخدام منتظم لمبيدات الفطريات. أي أن استخدام مادة تيمول سيساعد في استخدام كمية مبيدات أقل بكثير.

ويذكر أنه تم سابقا إثبات فعالية الزعتر وإكليل الجبل في مساعدة المصابين بالسرطان.

المصدر: رامبلر

كامل توما