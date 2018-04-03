اكتشاف 500 قطعة أثرية في الصين

اكتشف علماء الآثار الصينيون أكثر من 500 قطعة أثرية غيرت الكثير من النظريات العلمية حول حياة البشر في الحقبة النيوليتية.

ووجد علماء الحفريات مجموعة كبيرة من الأدوات والأواني الفخارية والعظمية التي كان يستخدمها الإنسان في الحقبة النيوليتية، ويبلغ عمر هذه اللقى الأثرية حوالي 4 آلاف سنة.

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وعثر على هذا الكنز البشري بالقرب من هونغ خي، على ضفاف نهر ننجيانغ في مدينة تشيتشيهار التابعة لمقاطعة هيلونغيانغ شمالي شرق الصين.

وقال تشانغ وي، نائب رئيس معهد التراث الثقافي في المقاطعة الصينية، إن العلماء عثروا أيضا على خنادق دائرية، يعتقد أنها استخدمت لأغراض دفاعية تدل على الصراعات التي كانت تسود بين القبائل في تلك الحقبة الزمنية.

وأشار إلى أن هذا الاكتشاف يقدم أدلة جديدة للبحوث المرتبطة بالأنشطة البشرية أواخر العصر الحجري الحديث شمالي شرق الصين.

المصدر:لايف رو

خالد ظليطو