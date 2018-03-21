اكتشاف مذهل في الصين.. أدوات موغلة في القدم لا يعُرف من صنعها!

أعلن فريق خبراء دولي يرأسه الدكتور لوكا دويو من جامعة مونتريال عن اكتشاف مثير يتمثل في سبع أدوات مصنوعة من العظام يبلغ متوسط عمرها 115 ألف عام.

هذه القطع الأثرية النادرة للغاية، بحسب مجلة "PLoS ONE"، كان عثر عليها عام 2005 خلال عمليات تنقيب جرت في مستوطنات قديمة في مقاطعة "هينان" شرق الصين، إلا أن العلماء تمكنوا الآن فقط من تحديد عمرها الذي فاق كل التوقعات.

وتتكون هذه المجموعة الأثرية من سبع أدوات مصنوعة من عظام الحيوانات، تظهر بينها بشكل خاص، ثلاثة مما يسمى بـ"الفؤوس الناعمة"، إضافة إلى ثلاثة كاشطات من عظام طويلة، وأدوات من قرون الوعول تستعمل لتشذيب الحجارة.

المذهل أن عمر هذه الأدوات يتراوح بين 105 إلى 125 ألف عام، ولم يستطع العلماء حتى الآن تحديد السلالة البشرية التي صنعتها.

وتعد هذه الأدوات السبع، الأقدم في تاريخ الصين على الإطلاق، وكان رأس رمح عظمي عمره 35 ألف عام يعتبر الأقدم في الصين حتى تاريخ الاكتشاف الجديد.

وقال رئيس بعثة الخبراء الجيولوجيين الدولية في هذا الشأن إن هذه "القطع الأثرية تظهر أن الناس الذين عاشوا في أراضي الصين الحالية في حقبة العصر البليستوسيني المتأخر، كانوا على دراية بالخصائص الميكانيكية للعظام، وعرفوا كيفية استخدامه مثل هذه الأدوات في لتسوية الحجارة".

المصدر: rg.ru

محمد الطاهر