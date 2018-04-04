روسيا والصين تصنعان طائرة ركاب ضخمة (فيديو)

أعلنت شركة الطائرات الموحدة الروسية والشركة الصينية للطائرات المدنية، في 27 مارس الماضي، في شنغهاي عن انطلاق البرنامج الروسي الصيني المشترك لتصنيع طائرة ركاب عريضة الهيكل.

وأكد مدير عام الشركة الصينية، هو بوجي، أن انطلاق البرنامج المشترك "JCDP" له أهمية كبيرة لتجنيد الشركاء المستقبليين لتحديد ملامح الطائرة ومواصفاتها التقنية الرئيسية وأنظمتها الجوية.

وأضاف بوجي أن مرحلة شنغهاي (إطلاق البرنامج المشترك) ستسمح لروسيا والصين بأن تطرح، بالتعاون مع الشركات المحورية المساهمة في المشروع، متطلبات وشروط الأنظمة الأساسية للطائرة، بما في ذلك الهيكل والأجهزة الجوية ونظام تكييف الهواء وغيرها.

وأوضح كبير المصممين من الجانب الروسي، ماكسيم ليتفينوف، قائلا إن المرحلة الحالية تسمح بدراسة تفصيلية للجانب التقني لمشروع "CR929"(طائرة الركاب المشتركة).

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يذكر أن برنامج "JCDP" هو حلقة في سلسلة عمليات تصنيع طائرة "CR929" الروسية الصينية، تطلب فيها الشركة المصنعة للطائرة من جهات توريد الأنظمة الجوية وأجهزة الطائرة تقديم اقتراحاتها.

أما محرك الطائرة عريضة الهيكل، فكانت المؤسسة الروسية الصينية المشتركة "CRAIC"، التي تم استحداثها في شنغهاي، قد أطلعت في ديسمبر الماضي شركاءها على مواصفاته التقنية المطلوبة.

ويتوقع أن تنتهي مرحلة إقرار الوثائق والتصاميم الخاصة بالطائرة الجديدة، مع نهاية عام 2019.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف