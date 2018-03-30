عربة "النمر" تبدأ اختباراتها في الجيش الروسي

تنطلق عام 2019 اختبارات عربة "أتليت" (النمر – 2) المدرعة التي من شأنها أن تحل محل عربة القيادة والاستطلاع المدرعة "تيغر – 1" (النمر – 1).

أعلن ذلك مدير عام "الشركة العسكرية الصناعية" الروسية (ألكسندر كراسوفيتسكي) الذي قال إن الوحدة القتالية الجديدة ستشكل أساسًا لوسيلة النقل الحديثة. وأضاف قائلا أن العام القادم سيشهد الكشف عن نموذج تجريبي للعربة ليبدأ العام نفسه في اختبارها.

وقال المحلل العسكري (فيكتور ليتوفكين) إن العربة ستتميز بحماية جيدة من الألغام، ما سيتطلب من زيادة وزنها وقوة محركها حتى 400 حصانا. كما ستزداد حمولتها بطنين.

أما أهما ما طرأ على العربة الجديدة من التعديلات هو وحدتها القتالية التي قد تم كشفها في معرض وزارة الدفاع الروسية عام 2017 حيث تم نصبها على عربة الإنزال المستخدمة في قوات المظليين.

wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin

وتضم الوحدة القتالية لـ "النمر – 2" مدفعا أوتوماتيكيا عيار 30 ملم، قاذف الصواريخ المضادة للدبابات من طراز "فيخر" أو "أتاكا"، منظومة الملاحة الحديثة المزودة بجهاز التسديد الليزري، الرادار الحديث الذي يسمح باكتشاف العدو على مسافة كبيرة، منظومة جديدة للتعرف على الأهداف ومرافقتها الأوتوماتيكية ترسل معلومات عن الهدف إلى أسلحة العربة التي تدمرها أوتوماتيكيا.

يذكر أن "تيغر" (النمر) هي أسرة من العربات المدرعة الروسية المتعددة المهام المستخدمة للقيادة والاستطلاع ونقل الأفراد في الأراضي الوعرة الخالية من الطرق.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف