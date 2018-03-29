روبوت فريد يحاكي حركات البشر بدقة عجيبة! (فيديو)

تمكن مهندسون من جامعة كامبريدج من تطوير روبوت قادر على محاكاة حركات البشر وتعبيرات وجوههم.

ويستعين الروبوت "تشارلز" بعدد من التقنيات المتطورة للقيام بهذه الحركات، ففي بادئ الأمر تقوم الكاميرا الموجودة على وجهه بتسجيل حركات الشخص بجانبه، ومن ثم ترسل تلك الصور إلى كمبيوتر خاص لتتم معالجتها بمنظومات الذكاء الاصطناعي، وبعدها يرسل الكمبيوتر إشارات للروبوت تمكنه من محاكاة تعبيرات وجه الشخص.

إقرأ المزيد

ويوضح القائمون على تطوير هذا الروبوت أن تصميمه واختبار قدراته يأتيان في إطار مشروع أكبر يعملون عليه لتطوير الروبوتات لتصبح قريبة إلى حد كبير من البشر.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر