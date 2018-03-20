اليابان تختبر أقرب الروبوتات إلى البشر (فيديو)

طوّر مهندسون يابانيون روبوت-أفاتار جديدا، يتمتع بقدرات حركية فريدة تشبه حركات البشر إلى حد التطابق.

ونشرت شركة " Meltin " اليابانية فيديو على يوتوب، يظهر قدرات روبوت-أفاتار الذي يعمل بطريقتين الأولى عبر التحكم عن بعد والثانية عبر المواجهة المباشرة.

ويتم تشغيل نظام الروبوت الياباني الجديد بواسطة مشغّل يستخدم قفازين ومقابض، حيث يقوم الروبوت بمراقبة الوضع من خلال نظارات الواقع الافتراضي.

ويبرز الفيديو مجموعة من الحركات التي يقوم بها الروبوت، مثل رفع ومسك الأشياء المختلفة، وفتح وتسكير الأبواب وحمل أوزان تصل إلى 4 كيلوغرامات، وغيرها من المهام الحركية التي يقوم بها البشر. وهذه المرة الأولى التي يصل فيها التقنيون إلى آليّة جديدة في تشغيل الروبوتات المتطورة.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو