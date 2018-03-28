كيف تواجه روسيا الحرب الإلكترونية المعادية؟

شهدت المنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الروسي، في شهر مارس الجاري، تدريبات شاركت فيها دبابات "تي 72 بي 3" المطورة ومدرعات "بي تي آر-82 آ".

وضم رتل المدرعات عربة "تيغر-إم" (النمر)، حيث نصبت فيها منظومة "لير-2" الحديثة للحرب الإلكترونية.

وتخصص تلك المنظومة الروسية لتحديد إحداثيات مصادر الموجات اللاسلكية والتشويش عليها بغية منعها من العمل.

وتسمح المنظومة بالتشويش على أي مصدر معاد يرسل إشارات لإسكات وسائل الحرب الإلكترونية الصديقة. كما أنها قادرة على محاكاة عمل مختلف الرادارات، فضلا عن تقييم الأوضاع الكهرومغناطيسية عند خوض المعركة أو إجراء تدريبات.

سلاح روسيا

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ولا تستغرق عملية نشر المنظومة إلا دقائق معدودة. وبإمكانها مغادرة موقع عملها بسرعة بعد الانتهاء من تنفيذ المهمة الموكلة إليها.

وتبلغ السرعة القصوى لعربة "تيغر" المزودة بمنظومة "لير-2" نحو 140 كيلومترا في الساعة. ويضم طاقمها فردين فقط: سائق العربة ومشغل المنظومة.

يذكر أن منظومة "لير-2" للحرب الإلكترونية تستخدم إلى جانب القوات البرية في وحدات قوات المظليين الروسية.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف